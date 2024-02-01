Названа дата визита главы МАГАТЭ на ЗАЭС

«Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЗАЭС, чтобы обсудить и оценить важные вопросы и последние события, связанные со все еще хрупкой ситуацией в области ядерной безопасности, в том числе сокращение числа сотрудников, работающих на этом крупном объекте», — говорится в документе.