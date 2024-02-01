Венгрии гарантировали в ЕС, что ее средства не направят Украине

Будапешт получил гарантии того, что ее до сих пор не размороженные из фондов Евросоюза средства не будут отправлены Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Газета.Ru
«Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств [Киевом] и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине», — объяснил премьер. Lenta.ru
По словам Орбана, Венгрия опасалась, что причитающиеся ей средства из фондов ЕС будут направлены Украине и что ЕС решит предоставить Киеву деньги «на слишком длительный срок без проверки». RT на русском