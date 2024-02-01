Мишель назвал решение ЕС выделить Киеву €50 млрд cигналом для США

Решение глав государств и правительств ЕС о предоставлении Украине €50 млрд в течение ближайших четырёх лет является сигналом для США, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 1 февраля, прошел саммит ЕС по украинскому кризису. Участники утвердили долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

Чиновник заметил, что решение ЕС посылает «ясный сигнал» украинцам, Европе в целом о том, что России не удалось «запугать» европейцев.

Кроме того, заметил Мишель, утверждение программы посылает сигнал Вашингтону, что ЕС по-прежнему поддерживает Украину и ее территориальную целостность.