Мишель назвал решение ЕС выделить Киеву €50 млрд cигналом для США

Шарль Мишель: решение ЕС о выделении €50 млрд Киеву — сигнал для США
Решение глав государств и правительств ЕС о предоставлении Украине €50 млрд в течение ближайших четырёх лет является сигналом для США, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Об этом пишет ТАСС.
В четверг, 1 февраля, прошел саммит ЕС по украинскому кризису. Участники утвердили долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.
Чиновник заметил, что решение ЕС посылает «ясный сигнал» украинцам, Европе в целом о том, что России не удалось «запугать» европейцев.
Кроме того, заметил Мишель, утверждение программы посылает сигнал Вашингтону, что ЕС по-прежнему поддерживает Украину и ее территориальную целостность.
Ранее сообщалось, что государства Евросоюза предоставят Киеву помощь в размере €50 млрд при соблюдении ряда условий, среди которых — защита прав человека, борьба с коррупцией и мошенничеством.