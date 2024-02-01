Мишель назвал решение ЕС выделить Киеву €50 млрд cигналом для США

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Киеву €50 млрд в течение ближайших четырёх лет является сигналом для Соединённых Штатов.

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Слова Мишеля приводит ТАСС.

По его словам, это решение посылает Украине и населению стран Европы сигнал о «единстве ЕС» и о том, что в сообществе «не запуганы Россией».

Он добавил, что также это является сигналом для США и партнеров, что Брюссель поддерживает Киев.

1 февраля глава Евросовета заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.