Байден заявил, что постарается добиться пограничного соглашения

Президент США Джо Байден заявил, что постарается добиться заключения пограничного соглашения в Конгрессе США при участии Белого дома, которое разблокирует дальнейшую помощь Украине. Его слова приводит ТАСС.

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«Посмотрим, я постараюсь», — сказал Байден, отвечая на вопрос, будет ли заключена сделка, которую ряд республиканцев считают нежизнеспособной.

До этого лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что работа американских законодателей в верхней палате конгресса над сделкой по согласованию дополнительной помощи Украине и защите границы с Мексикой проходит очень тяжело.

Ранее в сенате США предложили разделить пограничный вопрос и финансирование Украины, поскольку пограничная проблема подвергается резкой критике со стороны консерваторов.