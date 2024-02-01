Стали известны обстоятельства отъезда Арестовича с Украины

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уехал за границу пять месяцев назад на основании письма от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики. Об обстоятельствах его отъезда со ссылкой на источник в Госпогранслужбе страны сообщает издание NGL.media.

По данным СМИ, 4 сентября Арестович выехал в Польшу через пункт пропуска Краковец-Корчева, после чего не вернулся на Украину. Как сообщает издание «Страна.ua», в ГУР назвали эту информацию фейком, отметив, что ведомство не выдавало какие-либо документы для выезда экс-советника офиса украинского президента за границу.