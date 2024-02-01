Пока вы не уснули: предупреждение КНР Киеву и подробности об убийце бойца ММА

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В Китае предупредили Украину об ущербе отношениям двух стран

Китай предупредил Украину, что отношениям двух стран будет нанесен ущерб, если Киев продолжит вносить китайские компании в список «спонсоров войны». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных украинских источника, знакомых с вопросом.

В Киеве называют главной целью составления черного списка информирование стран-партнеров Украины и расширение западных санкций. Юридических последствий у внесения в список нет.

В украинский список включали австрийский Raiffeisen Bank, американские Mars, PepsiCo и Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, китайскую Alibaba, швейцарскую Nestle и другие компании.

Страны ЕС договорились о многомиллиардной помощи Украине

Лидеры ЕС договорились о выделении Украине долгосрочной помощи в 50 млрд евро. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, выделение помощи является гарантией для Украины.

«Это гарантирует стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование», - написал Шарль Мишель.

Стало известно содержание последнего сообщения бортмеханика сбитого Ил-76

Бортмеханик упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 до вылета написал последнее сообщение жене.

«Такая работа», — отправил он жене перед вылетом в Белгород.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.

Писатель Веллер заявил, что Россия должна «размонтироваться на части»

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили писателю Михаилу Веллеру от лица руководителя офиса президента Андрея Ермака. Согласно новому видео в Telegram-канале пранкеров, литератор признался, что не удручен атаками Вооруженных сил Украины на российские города и считает, что Россия должна «размонтироваться на части».

Во время разговора писатель раскритиковал Демократическую партию США, поскольку американским политикам нужен длительный конфликт, а не победа над Россией. По мнению Веллера, «американская администрация водит Украину за салом» и должна активнее помогать Киеву оружием и деньгами.

Стали известны подробности об убийце бойца ММА

Соцсети

Подозреваемым в убийстве бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева является 18-летний Надырхан Кадирханов. Его мотивом могла стать месть. Известно, что он скрылся с места преступления на автомобиле.

«[Предполагаемый] убийца <…> Магомеда Мутаева — скрылся с места на „Ладе-Приоре“. Полицейские подозревают 18-летнего Надырхана Кадирханова», — сообщил telegram-канал Shot.

На могиле Ельцина заметили венок от Чубайса

На могиле первого президента России Бориса Ельцина заметили венок от бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Снятые на Новодевичьем кладбище фотографии публикует Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах также видно венки от президента России Владимира Путина (имя главы государства не указано на траурной ленте) и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Глава МОК прокомментировал дисквалификацию Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил решение спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Мы приняли к сведению решение CAS, с которым МОК, конечно, согласится, - сказал Бах. - Все имеют право на критику решения суда, иметь собственное мнение, мы же должны полностью уважать это решение. Для нас все это дело является еще одним подтверждением того, что наша решимость, наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже. Это еще больше относится к ситуациям, когда мы говорим о несовершеннолетних".

Фронтмен «Би-2» ответил на вопрос о возвращении в Россию

Лева «Би-2» (настоящее имя Егор Бортник*) заявил об отсутствии планов жить в России, передают «Известия».

Напомним, что весь состав «Би-2» ранее задержали после одного из концертов в Таиланде. Данная мера в отношении участников группы была принята в связи с отсутствием разрешения на проведение концертов. Накануне стало известно, что весь состав российской рок-группы депортировали в Израиль. Бортник* отправился туда чуть раньше. Он является гражданином этой страны.

«Я в России жить больше не буду», — заявил он.

Семь автомобильных марок снизили цены на свои машины в России

Соцсети

Портал "Автоновости дня" выяснил, что в январе 12 брендов поменяли цены на свои машины в России. При этом 7 марок снизили цены на автомобили.

Например, лифтбек "Москвич 6" благодаря скидкам подешевел в двух версиях на 200 тысяч рублей (7,1-7,6%). Кроссовер Chery Tiggo 8 стал доступнее на 240 тысяч рублей (8,1%).

При покупке Exeed TXL можно сэкономить от 50 до 100 тысяч рублей, а кроссовер Jetour Dashing сейчас предлагается со скидкой в 300 тысяч рублей.

Латвия запретила своим командам соревноваться со сборными России

Латвийским сборным по игровым видам спорта запретили соревноваться с командами России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте сейма Латвии.

Согласно принятым сеймом поправкам к Закону о спорте, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.