Нидерланды передали Украине 45 млн кг соли в качестве помощи

Нидерланды за последние несколько месяцев передали Украине 45 млн кг соли для обработки дорог. Как сообщает пресс-служба правительства страны, об этом заявил министр инфраструктуры и по управлению водными ресурсами страны Марк Харберс.

Он отметил, что из-за холодной зимы дороги на Украине покрываются льдом, что затрудняет передвижение населения.

«Нидерланды считают важным поддерживать Украину там, где это возможно. Дорожная соль, возможно, не первое, что приходит на ум в сложившейся ситуации, однако обеспечивать проходимость дорог очень важно», — подчеркнул Харберс.

Всего на поставку Киеву выделили около 2,5 млн евро — за последние месяцы на Украину отправили уже пять судов с антигололедными реагентами.