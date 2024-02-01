Зеленский после согласования ЕС помощи Украине потребовал еще больше денег

Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении перед участниками саммита Евросоюза в Брюсселе, которые в четверг одобрили выделение Киеву помощи в размере €50 млрд, выразил сожаление, что Украина не получила обещанного миллиона снарядов, а также заявил о необходимости дальнейшего увеличения финансирования со стороны ЕС.

"К сожалению, выполнение европейского плана предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов было отложено. Это еще один сигнал глобального соперничества, в котором Европа не может позволить себе проиграть", - сказал он в видеообращении, распространенном его офисом.

Зеленский также отметил, что после согласования программы макрофинансовой поддержки в размере €50 млрд на четыре года Евросоюзу следует одобрить также дополнительные взносы для помощи Киеву, на этот раз - через Европейский фонд мира, с помощью которого в первую очередь оказывается военная поддержка и идет подготовка солдат.

"Это должно быть не менее пяти миллиардов евро в год. На срок в четыре года. Это очевидный приоритет", - сказал он.

При этом Зеленский все же поблагодарил лидеров Евросоюза за выделение пакета помощи в размере €50 млрд.