МИД Финляндии упраздняет российский департамент

Министерство иностранных дел Финляндии реорганизует структуру региональных департаментов, в результате чего будет упразднен российский департамент. Газета.Ru

«Будут созданы три региональных департамента: евро-атлантический, департамент Азии и Океании, а также департамент Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки… Россия перейдет в департамент Азии и Океании», — говорится в сообщении ведомства. RT на русском