Владимир Зеленский высказался в соцсети Х (ранее Twitter) о решении Евросоюза направить дополнительный пакет помощи Киеву. Он заявил, что подобный шаг не менее важен, чем военная поддержка и рестрикции в отношении РФ, передает «Газета.Ru».

Напомним, что речь идет о сумме в размере €50 млрд. Зеленский обратил особое внимание на то, что меру приняли все 27 стран Европейского союза. Это демонстрирует «мощное единство Европы», отметил он.

По словам Зеленского, благодаря новой финансовой поддержке ЕС для Украины долгосрочная экономическая и финансовая стабильность страны укрепится.

О том, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет, заявил сегодня глава Евросовета Шарль Мишель.