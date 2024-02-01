В ЕС согласились на требование Венгрии ежегодно проводить утверждение бюджетных выплат Украине в рамках программы поддержки на €50 млрд. RT на русском
Отмечается, что соглашение ЕС включает в себя ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года «в случае необходимости». Lenta.ru
Ранее лидеры стран ЕС единогласно приняли решение о выделении Украине бюджетной помощи в 50 млрд евро, за финансирование Украины проголосовала и Венгрия, ранее блокировавшая принятие этого документа. ТК "Звезда"