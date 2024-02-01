В ЕС согласились на требование Венгрии ежегодно проводить утверждение бюджетных выплат Украине в рамках программы поддержки на €50 млрд. RT на русском

Отмечается, что соглашение ЕС включает в себя ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года «в случае необходимости». Lenta.ru