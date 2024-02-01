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Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто уже установился мир.

Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир
© РИА Новости

"Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, на границе двух стран несколько месяцев господствует мирная обстановка. Но для доведения этого процесса до логического конца необходимо подписать мирный договор, а Армения должна отказаться от территориальных претензий в отношении Азербайджана", - сказал глава государства на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Слова президента привела его пресс-служба.

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