Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир

"Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, на границе двух стран несколько месяцев господствует мирная обстановка. Но для доведения этого процесса до логического конца необходимо подписать мирный договор, а Армения должна отказаться от территориальных претензий в отношении Азербайджана", - сказал глава государства на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.