Протесты фермеров: в магазинах Франции начали пустеть полки

Портал France Bleu рассказал, что магазины в некоторых регионах Франции начали сталкиваться с перебоями в поставках из-за протестов фермеров. В Гренобле один из сельских магазинов шаговой доступности Utile был вынужден закрыться на два дня из-за отсутствия поставок.

Магазины сети Vival продолжают работать, хотя некоторые товары могут отсутствовать на полках в течение нескольких дней. Сотрудница одного из магазинов рассказала France Bleu, что работники пытаются выставлять продукты так, чтобы «закрыть дыры».

«Большая часть нашей продукции поступает из Монтелимара, но оси поставок заблокированы», - объяснила она.

В другом магазине сети Super U заканчиваются чипсы, макароны, консервы и пирожные. Менеджер заверил: товары есть, они уже в пути, просто немного опоздают.

Беспокоятся о поставках и рестораны. Сандра Мойн, шеф-повар ресторана в регионе Овернь - Рона - Альпы рассказала, что ей придется закрыть ресторан, если поставок не будет в ближайшие дни. Ресторан специализируется на рыбе и морепродуктах, продукция в основном поступает из Бретани и южных регионов, а на прошлых выходных поставок не было.

«Благодаря запасам мне удалось обслужить клиентов, но сегодня холодильники пусты… Мой худший кошмар», - рассказала шеф-повар.

В Париже проблем пока нет - город способен обеспечить себе три дня продовольственной автономии на случай разрыва в цепочках поставок, https://actu.fr/economie/colere-des-agriculteurs-faut-il-craindre-une-penurie-alimentaire-en-france_60626325.html сообщает Actu.fr.

Протесты фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой ЕС, проходят во Франции, Германии и Италии. Французские фермеры, среди прочего, выступают против роста импорта мяса птицы и повышения стоимости дизеля.