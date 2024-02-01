В Литве призвали генпрокуратуру проверить оскорбления русских

Евродепутат от Литвы Стасис Якелюнас призвал генпрокуратуру страны проверить оскорбления в адрес русских со стороны телеведущего Альгиса Раманаускаса, который высказывался, что «обрусевший скот» «стоит сосласть». Слова Якелюнаса приводит агентство «Sputnik.Литва».

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«Говоря подобным образом, Раманаускас, возможно, нарушил статью 170 Уголовного кодекса Литовской Республики (неуважение, дискриминация, побуждение к ненависти и физической расправы с группой лиц)», — считает депутат.

До этого вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис заявил, что с сентября 2024 года школы литовской столицы не будут предлагать ученикам изучать русский язык в качестве второго иностранного.