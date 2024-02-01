$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Евродепутат от Литвы Якелюнас призвал госорганы проверить оскорбления русских

Евродепутат от Литвы Стасис Якелюнас призвал генпрокуратуру страны проверить оскорбления в адрес русских со стороны телеведущего Альгиса Раманаускаса, который высказывался, что «обрусевший скот» «стоит сосласть». Слова Якелюнаса приводит агентство «Sputnik.Литва».

В Литве призвали генпрокуратуру проверить оскорбления русских
© Газета.Ru

«Говоря подобным образом, Раманаускас, возможно, нарушил статью 170 Уголовного кодекса Литовской Республики (неуважение, дискриминация, побуждение к ненависти и физической расправы с группой лиц)», — считает депутат.

До этого вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис заявил, что с сентября 2024 года школы литовской столицы не будут предлагать ученикам изучать русский язык в качестве второго иностранного.

Также премьер Эстонии Кая Каллас сообщала, что правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования в стране на русском языке при переходе к единой эстонской школе.

В мире
Кая Каллас
Литва
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости