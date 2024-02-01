На Украине заявили, что отставка Залужного зависит от США, а не от Зеленского

«Это зависит от американцев, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому, по рейтингам популярности он значительно сейчас обгоняет Зеленского и, естественно, является для него раздражителем. Но решает не он, решают американцы», — сказал Азаров.