Вопрос отставки главкома ВСУ Валерия Залужного зависит от позиции Соединенных Штатов, а не от решения Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Россия 24».
«Это зависит от американцев, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому, по рейтингам популярности он значительно сейчас обгоняет Зеленского и, естественно, является для него раздражителем. Но решает не он, решают американцы», — сказал Азаров.
1 февраля телеканал CNN писал, что указ об увольнении главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного собираются подписать на этой неделе.
В этот же день немецкое издание Der Spiegel сообщало, что план Владимира Зеленского, который предполагал «мягкое изгнание» Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил, провалился и вызвал большую суматоху в Киеве.
До этого бывший депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины виноват главком Валерий Залужный, в результате действий которого Киев потерял десять бригад.