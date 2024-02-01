Писториус разозлился из-за вопроса о поставках ракет Taurus Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус вышел из себя, когда его спросили об отправке ракет большой дальности Taurus Украине . Об этом сообщает N-TV.

«Министр заявил, что он „устал“ от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам на Украину», — говорится в публикации.

«Как будто речь идет о том, поставим ли мы все, что можем, или мы также возьмем на себя немного свободы и ответственности при принятии этого решения», — подчеркнул он.

Уточняется, что споры о возможных поставках ракет Taurus на Украину ведутся вот уже несколько месяцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в начале спецоперации. Он объяснил это тем, что после референдума 2014 года, в результате которого Крым вошел в состав России, Запад практически никак на это не отреагировал. Украинский глава отдельно подчеркнул, что в ФРГ ему отказали в поставке крылатых ракет Taurus.