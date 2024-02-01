Европа испугалась столкновения с Россией

Руководство государств Евросоюза опасается риска конфликта с Россией в случае победы Москвы в конфронтации с Киевом, в связи с чем страны сообщества усиливают давление на Венгрию с целью убедить ее не блокировать предоставление финансовой помощи Украине. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal (WSJ). ТАСС

Тон европейских политиков, подчеркивает WSJ, связан с опасениями по поводу того, что их безопасность может оказаться "под угрозой". Российская газета