Родителей латвийских школьников просят сдавать консервы, нижнее белье и мусорные пакеты для нацбатальонов Вооруженных сил Украины. Как сообщает «МК», об этом рассказал спецкорреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов.

Мама одного из учеников рассказала журналисту, что всем школьникам и их родителям разослали «обязаловку» — они должны принести в школу лапшу быстрого приготовления, порошковое пюре, консервы, кофе, печенье, орехи, кофе, чай и трусы, носки, газовые горелки, шампунь, лекарства и прочее.

«Меня возмутило, что родители вынуждены подчиниться, поскольку все боятся оказаться "белой вороной"», — отметила женщина.

В памятке отмечается, что сбор продлится до 15 февраля, после чего помощь передадут украинским формированиям «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), «Легион-В» и «Карпатская сечь». В сообщении подчеркивается, что Латвия «верит в победу Украины» и хочет помочь «защитникам свободы».