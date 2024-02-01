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Шольц допустил разблокировку помощи Украине объёмом €50 млрд на четыре года

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что рассчитывает на разблокировку помощи Украине объёмом €50 млрд на четыре года.

Шольц допустил разблокировку помощи Украине объемом €50 млрд на четыре года
© globallookpress.com

«Мы провели интенсивные дискуссии, и моё твёрдое убеждение заключается в том, что это должно стать возможным», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александер Де Кроо заявил, что €50 млрд пойдут на оружие и зарплаты учителям.

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Политик также отметил необходимость прозрачного контроля за тем, как расходуются эти средства.

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