Названа цель визита Нуланд в Киев

Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд прибыла в Киев, чтобы оценить ситуацию с конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.