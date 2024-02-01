Названа цель визита Нуланд в Киев

Гаврилов: Визит Нуланд в Киев связан с оценкой конфликта Зеленского с Залужным
Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд прибыла в Киев, чтобы оценить ситуацию с конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Нуланд прибыла в Киев накануне. Детали относительно причин визита не раскрывались: посол США на Украине Бриджет Бринк лишь отметила, что мероприятие должно подчеркнуть преданность Вашингтона "победе Украины".