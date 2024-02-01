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В Казахстане демонтировали очередной памятник Назарбаеву

Памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву убрали из главного холла Национального музея республики. Российская газета

В пресс-службе музея объяснили, что памятник убрали в связи с обновлением зала «Независимый Казахстан». «Что касается памятника, данный экспонат является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла будет находиться на постоянном хранении в Фонде музея», — говорится в сообщении. Lenta.ru

Скульптура первого президента Казахстана была установлена в Национальном музее в 2018 году. ТАСС

В Казахстане демонтировали очередной памятник Назарбаеву
© Соцсети
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