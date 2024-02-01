В Казахстане демонтировали очередной памятник Назарбаеву

Памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву убрали из главного холла Национального музея республики. Российская газета
В пресс-службе музея объяснили, что памятник убрали в связи с обновлением зала «Независимый Казахстан». «Что касается памятника, данный экспонат является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла будет находиться на постоянном хранении в Фонде музея», — говорится в сообщении. Lenta.ru
Скульптура первого президента Казахстана была установлена в Национальном музее в 2018 году. ТАСС