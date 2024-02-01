У Столтенберга появилась новая тактика по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается увязать Украину с тайваньским вопросом, чтобы «модернизировать повествование о китайской угрозе» и убедить США сохранить поддержку Киева. Китайские аналитики назвали эту тактику «разжиганием конфронтации во всем мире» и заявили, что она не поможет преодолеть усталость Запада от Украины, пишет Global Times.

Столтенберг находится с визитом в США с 27 января по 1 февраля. В ходе визита он несколько раз назвал поддержку Украины инвестицией в собственную безопасность Запада, заявлял, что помощь Киеву служит интересам США, и неоднократно упоминал Китай.

На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином и в интервью американским журналистам Столтенберг заявил, что Китай внимательно следит за тем, как долго США и Европа смогут сохранять поддержку Украины.

«Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань», — подчеркнул он.

Ученый из Китайского национального института международного обмена Цуй Хэн заявил, что на Западе растет обеспокоенность по поводу поддержки Украины и огромных издержек, которые она влечет. Многие политики США переключили свое внимание на тайваньский вопрос, поэтому Столтенберг стремится заручиться их поддержкой, «используя нарратив об угрозах со стороны Китая и России».