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Идея изъятия денег у французов для Украины вызвала негодование

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо негативно отреагировал на идею использовать сбережения граждан Франции для помощи Украине и призвал заключить мир. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Таким образом политик оценил статью, опубликованную французской газетой Le Monde. В ней одним из способов продолжать «поддержку украинской демократии» были названы сбережения граждан, которые должны стать основой «Фонда помощи Украине».

«В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины», –констатировал Флориан Филиппо.

По мнению лидера движения «Патриоты», такая идея просто «безумна», а вместо финансирования Владимира Зеленского и «войны НАТО» необходимо задуматься о том, как можно завершить конфликт мирным путем.

«Довольно! Мир, как можно скорее!» – заметил он.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ Западом было резко усиленно санкционное давление на Россию. Также западные страны, в том числе и Франция, начали масштабные поставки оружия Киеву.

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При этом западные аналитики отмечали, что в ЕС нарастает усталость от конфликта на Украине. Представители общественных организаций, политики, финансисты требуют прекратить поддерживать Украину и сосредоточиться на решении внутренних проблем, которые существенно обострились в последние годы.

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