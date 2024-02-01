Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо негативно отреагировал на идею использовать сбережения граждан Франции для помощи Украине и призвал заключить мир. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Таким образом политик оценил статью, опубликованную французской газетой Le Monde. В ней одним из способов продолжать «поддержку украинской демократии» были названы сбережения граждан, которые должны стать основой «Фонда помощи Украине».

«В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины», –констатировал Флориан Филиппо.

По мнению лидера движения «Патриоты», такая идея просто «безумна», а вместо финансирования Владимира Зеленского и «войны НАТО» необходимо задуматься о том, как можно завершить конфликт мирным путем.

«Довольно! Мир, как можно скорее!» – заметил он.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ Западом было резко усиленно санкционное давление на Россию. Также западные страны, в том числе и Франция, начали масштабные поставки оружия Киеву.