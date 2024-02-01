Немецкий генерал призвал к ударам по России

Генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер поддержал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. С таким заявлением он выступил в эфире подкаста телерадиокомпании MDR.

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Бюлер прокомментировал заявления командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о том, что Киев «выиграл бы гораздо быстрее», если получил разрешение от Запада наносить удары своими дальнобойными системами по территории в глубине России.

«Все, что находится в глубине России, — все это законные цели», — призвал немецкий генерал.