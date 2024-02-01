Стало известно о суматохе на Украине после скандала с Залужным

«Теперь похоже, что мягкое изгнание с треском провалилось: Залужный не хочет уходить в отставку по собственному желанию, а Зеленский не хочет увольнять его указом — пока. Оба ослаблены, президент и главнокомандующий, из-за этого в Киеве большая суматоха, а СМИ полны домыслов», — заключили авторы публикации.