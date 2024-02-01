$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Нуланд заявила, что новое дальнобойное оружие для ВСУ уже едет на фронт

Высокоточные управляемый ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) уже направляются в зону боевых действий на Украине. Об этом украинским СМИ заявила заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

Нуланд: новое дальнобойное оружие для ВСУ уже едет на фронт
© Газета.Ru

«США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт. А также восстановление оборонной промышленности для обеспечения длительной борьбы», — заявила Нуланд на пресс-конференции в Киеве.

Газета.ру

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев в среду, 31 января.

США не смогут помочь Украине без одобрения Конгресса

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудила выполнение Киевом мер по борьбе с коррупцией.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

В мире
Виктория Нуланд
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости