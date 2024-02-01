Нуланд: новое дальнобойное оружие для ВСУ уже едет на фронт

«США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт. А также восстановление оборонной промышленности для обеспечения длительной борьбы», — заявила Нуланд на пресс-конференции в Киеве.