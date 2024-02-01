Болгария выплатит последнему царю компенсацию

Жалоба была подана царем и премьер-министром Болгарии (2001-2005) Симеоном II и его старшей сестрой Марией-Луизой Борисовой Хробок. Судебные тяжбы продолжались более 10 лет, а в январе этого года софийский суд признал собственностью государства несколько сотен гектар и 66 объектов недвижимости в горном районе Рила, ранее принадлежавших Симеону Сакскобургготскому.

Симеон II был провозглашен царем в 1943 году в возрасте 6 лет, но после референдума в 1946 году монархия была упразднена, а королевская семья покинула страну. Вернувшись в Болгарию в 1989 году, Симеон Борисов Саксен-Кобург-Готский создал Национальное движение «Симеон II» и стал премьер-министром Болгарии в 2001 году. Он оставался на этом посту до 2005 года, а его партия находилась в правящей коалиции до 2009 года.