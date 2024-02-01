Евросоюз нуждается в смене руководства, потому что оно защищает интересы Украины, а не европейских фермеров, страдающих от украинского демпинга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с журналистами по прибытии в Брюссель, где 1 февраля состоится саммит Евросоюза.

Глава венгерского правительства пообщался также с бельгийскими фермерами, продолжающими акции протеста на улицах города.

"Европейская комиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинцев, а не наоборот", - заявил Орбан.

Он опубликовал видеозапись разговора с фермерами и краткой встречи с прессой на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Премьер считает, что в Евросоюзе должна произойти полная смена руководства, потому что "нынешние лидеры никогда не будут принимать решения, выгодные фермерам".

"Нам нужно найти новых лидеров, которые действительно будут представлять интересы народа", - подчеркнул Орбан, имея в виду выборы в Европейский парламент, запланированные на июнь 2024 года.

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