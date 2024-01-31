Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности начальника департамента национальной безопасности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
Соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.
«Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — говорится в указе.
Причины такого решения не раскрываются.
Семенченко занимал эту должность с октября 2022 года.
Ранее Зеленский уволил главу администрации Тернопольской области Владимира Труша.