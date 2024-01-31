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Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности начальника департамента национальной безопасности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ
© globallookpress.com

Соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.

Стало известно, почему Зеленский хочет уволить Залужного

«Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — говорится в указе.

Причины такого решения не раскрываются.

Семенченко занимал эту должность с октября 2022 года.

Ранее Зеленский уволил главу администрации Тернопольской области Владимира Труша.

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