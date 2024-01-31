США не смогут помочь Украине без одобрения Конгресса

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не смогут помочь Украине, если помощь не одобрит Конгресс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга. По словам Кирби, у США нет какой-либо альтернативного способа помочь Киеву, кроме запроса президента страны Джо Байдена, который сейчас рассматривается в Конгрессе.

Кирби также добавил, что Украине необходим именно запрошенный Байденом пакет финансирования, так как он был «откалиброван» специально под текущие нужды Украины. Координатор Белого дома подчеркнул, что возникшее промедление уже оказало негативное для ВСУ влияние на ситуацию в зоне боевых действий.