В США отреагировали на обвинения отсрочить вступление Украины в НАТО

Сообщения в прессе о том, что Соединенные Штаты пытаются отсрочить вступление Украины в НАТО, являются неверными, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники опубликовал статью о том, что желание Киева вступить в альянс сталкивается с противодействием США и Германии.

Автор статьи уточнил, что состоящие в блоке партнеры Украины из Восточной Европы желают, чтобы приглашение поступило как можно скорее, но Вашингтон и Берлин настроены настороженно к такому предложению и «ведут серьезное закулисное сопротивление».