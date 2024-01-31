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Шмыгаль обсудил с Нуланд реформы на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд реализацию различных реформ в его стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети Шмыгаля.

Шмыгаль обсудил с Нуланд реформы на Украине
© CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image

По его словам, во время встречи с Нуланд они также рассмотрели антикоррупционную реформу на Украине. При этом Шмыгаль подчеркнул, что Нуланд отметила прогресс Украины в реализации этих реформ.

«Провели встречу в Киеве с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Скоординировали нашу работу перед многосторонней координационной платформой доноров, которая состоится в феврале. Обсудили реализацию реформ, в частности антикоррупционную и корпоративную. Госпожа Нуланд отметила прогресс Украины в этих вопросах», — рассказал он.

Напомним, что 31 января Виктория Нуланд прибыла в Киев для переговоров с высшим руководством Украины.

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