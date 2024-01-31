Шмыгаль обсудил с Нуланд реформы на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд реализацию различных реформ в его стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети Шмыгаля.

По его словам, во время встречи с Нуланд они также рассмотрели антикоррупционную реформу на Украине. При этом Шмыгаль подчеркнул, что Нуланд отметила прогресс Украины в реализации этих реформ.