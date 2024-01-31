В ООН отклонили большинство претензий Украины к РФ
Международный суд ООН отклонил большую часть претензий России по конвенции о расовой дискриминации. Об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью, передает ТАСС.
Напомним, что ранее Украина подала иск против России, обвинив ее в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. В частности, в Киеве утверждали, что РФ «поставляла тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам в ДНР и ЛНР» и «ущемляла права крымских татар и этнических украинцев в Крыму».
Сегодня, 31 января, суд ООН вынес решение по данному иску. По словам Донохью, он отклонил большинство претензий Украины. Единственное, что суд счел нарушением со стороны Москвы стала особенность организации школьного образования на украинском языке в Крыму после 2014 года, когда полуостров присоединился к РФ, отметила она.