В ООН отклонили большинство претензий Украины к РФ

Напомним, что ранее Украина подала иск против России, обвинив ее в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. В частности, в Киеве утверждали, что РФ «поставляла тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам в ДНР и ЛНР» и «ущемляла права крымских татар и этнических украинцев в Крыму».