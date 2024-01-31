В Минске прокомментировали обвинения в «пророссийской» военной доктрине

Начальник генштаба ВС Белоруссии и первый замглавы Минобороны Виктор Гулевич опроверг обвинения оппозиции в «пророссийской» военной доктрине. Его слова приводит «РИА Новости».

Гулевич отметил, что разработанный проект военной доктрины вызвал «ожидаемо негативную реакцию у беглых граждан и их западных покровителей». При этом, по его словам, активно тиражируются «вырванные из контекста отрывки документа», которые направлены на то, чтобы убедить аудиторию «в якобы деструктивной направленности предлагаемых изменений».

«Упор делался на то, что разрабатываемая военная доктрина является проводником военной политики России, что наши государственные органы не обладают самостоятельностью», — добавил Гулевич.

Он указал, что целью этого было «заложить в мозги обывателя нарратив, что Минск продался Москве». Однако это не так и необходимость в редактировании доктрины заключается в существенных изменениях геополитической ситуации, поскольку в настоящее время «весь мир штормит от возникающих в различных уголках мира военных конфликтов, отметил Гусевич.

«Радикально изменилась военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в европейском регионе. Глобальное и цивилизованное противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, непосредственно возле наших границ развязан военный конфликт, который эксперты называют решающим для выстраивания дальнейшего мироустройства. При этом война находится у нас на пороге», — подчеркнул начальник генштаба ВС Белоруссии.