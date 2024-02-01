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В Турции допустили возобновление переговоров России и Украины

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В Турции допустили возобновление переговоров России и Украины
© Lenta.ru

Озер допустил возобновление переговоров России и Украины и отметил, что соответствующее предложение может сделать Эрдоган во время визита Путина в Турцию. По его мнению, основой диалога станет прогресс, достигнутый в ходе стамбульского процесса.

«Для достижения соглашения о прекращении огня Турция может выступать в качестве посредника без прямых переговоров между сторонами. Скорее всего, в эти дни турецкие и американские дипломаты в Анкаре начали обмениваться идеями по поводу мирных переговоров», — заключил аналитик.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщил, что Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в феврале. 19 декабря 2023 года Эрдоган заявил о планах встретиться с российским коллегой с целью обсудить возобновление работы зернового коридора.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись в конце марта 2022 года в Стамбуле. По их результатам было заявлено, что Москва получила от Киева подтверждение его намерений отказаться от курса на вступление в НАТО.

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