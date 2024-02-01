В Турции допустили возобновление переговоров России и Украины

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

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Озер допустил возобновление переговоров России и Украины и отметил, что соответствующее предложение может сделать Эрдоган во время визита Путина в Турцию. По его мнению, основой диалога станет прогресс, достигнутый в ходе стамбульского процесса.

«Для достижения соглашения о прекращении огня Турция может выступать в качестве посредника без прямых переговоров между сторонами. Скорее всего, в эти дни турецкие и американские дипломаты в Анкаре начали обмениваться идеями по поводу мирных переговоров», — заключил аналитик.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщил, что Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в феврале. 19 декабря 2023 года Эрдоган заявил о планах встретиться с российским коллегой с целью обсудить возобновление работы зернового коридора.