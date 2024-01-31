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Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной

В Минобороны РФ заявили, что 31 января в Россию в результате обмена с Украиной вернулись 195 военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные подчеркнули, что в плену россиянам грозила смертельная опасность.

В Кремле прокомментировали масштабные учения НАТО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия однозначно воспринимает учения НАТО Steadfast Defender 2024 как угрозу.

"В нашем понимании НАТО - это инструмент конфронтации. Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался, управляется в настоящий момент Соединенными Штатами именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент продолжает выполнять свою роль, конечно, это угроза для нас. Так мы к этому и относимся", - поделился Песков.

В США взорвался газопровод, пламя видно из космоса

U.S. Army / Sgt. Rob Summitt

На газопроводе в штате Оклахома в США произошел взрыв. Столб пламени поднялся на высоту более 150 метров, его видно из космоса. Об этом сообщает региональная пожарная служба США.

«Несколько служб реагируют на взрыв газопровода на Оклахомском выступе», — передает информацию от экстренных служб телеканал ABC7.

Буданов анонсировал новое контрнаступление

ВСУ пойдут в новое контрнаступление весной 2024 года, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В беседе с The Telegraph он подчеркнул, что наступление России «полностью исчерпает» себя в марте.

Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно закончится, и тогда начнется наше, — добавил Буданов.

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России.

Среди авторов законопроекта — председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций.

Сбер выпустил новую версию мобильного приложения для iOS

Пресс-служба Сбера сообщила о выпуске новой версии приложения для своих клиентов под названием «Учет Онлайн». Уточняется, что оно стало доступно для установки на iOS.

Так, пользователи могут скачать приложение в магазине App Store. Подчеркивается, что в первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями «Сбербанк онлайн» (12.14.1, 12.15 и 13.02).

Виктория Нуланд приехала на Украину

Picture Alliance/TACC

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев, сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк.

"Приветствую на Украине замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и представителями гражданского общества" - приводит посольство слова Бринк на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

ФАС спрогнозировала подорожание продуктов из-за закона о "российской полке"

Стоимость продуктов в России может еще больше вырасти после введения закона о «российской полке», предупредили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом пишут «Известия».

В ФАС раскритиковали предложение депутата «Единой России» Татьяны Буцкой ввести обязательный минимум отечественной продукции в магазинах. Идею сочли триггером роста цен на товары и возврата России к плановой экономике.

Признавшаяся в финансировании ВСУ Улицкая лишена звания почетного профессора

Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Ранее писательница призналась, что финансировала деятельность ВСУ.

«Писательница Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева с 30 августа 2023», — говорится в сообщении вуза. Об этом написала депутат Госдумы Елена Ямпольская в своем telegram-канале.

Названа сумма призовых, которые придется вернуть Валиевой

Одним из условий дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой по итогам допинг-скандала стал возврат всех призовых денег, которые спортсменка выиграла со дня отстранения — с 25 декабря 2021 года. Как сообщает «Спорт-КП», сумма может превышать 11,6 млн рублей.