Стало известно, кто представит новый законопроект о мобилизации в Раде

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий армией страны Валерий Залужный вместе представят в Верховной раде обновленный законопроект о мобилизации. Об этом свидетельствует прилагаемая к документу записка, которая опубликована на официальном сайте украинского парламента.

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Рассмотрение законодательной инициативы в первом чтении запланировано на 6 февраля. При этом до этого депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предположил, что документ примут не раньше марта текущего года.

"Представлять проект закона будет министр обороны Умеров Рустем Энверович, содокладчик — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный Валерий Федорович", — говорится в записке.