Виктория Нуланд приехала на Украину

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев, сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк. Lenta.ru
"Приветствую на Украине замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и представителями гражданского общества" - приводит посольство слова Бринк на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). ТАСС
Ранее издание Politico писало, что Украина в среду, 31 января, может получить от Соединенных Штатов высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в 2023 году поставок. RT на русском