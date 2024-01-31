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Виктория Нуланд приехала на Украину

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев, сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк. Lenta.ru

"Приветствую на Украине замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и представителями гражданского общества" - приводит посольство слова Бринк на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). ТАСС

Ранее издание Politico писало, что Украина в среду, 31 января, может получить от Соединенных Штатов высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в 2023 году поставок. RT на русском

Виктория Нуланд приехала на Украину
© Picture Alliance/TACC
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