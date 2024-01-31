Виктория Нуланд приехала на Украину

"Приветствую на Украине замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и представителями гражданского общества" - приводит посольство слова Бринк на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). ТАСС