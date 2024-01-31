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Виктория Нуланд приехала на Украину

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд приехала на Украину. Об этом сообщили в американском посольстве в Киеве.

Виктория Нуланд приехала на Украину
© РИА Новости

"Приветствую на Украине замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и представителями гражданского общества" - приводит посольство слова посла США на Украине Бриджит Бринк на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Там же размещено совместное фото Нуланд и Бринк на вокзале.

В прошлый раз Нуланд была в Киеве в декабре 2022 года.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что "в Киеве ждут важных гостей из США", не уточнив, о ком идет речь.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

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