Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд приехала на Украину. Об этом сообщили в американском посольстве в Киеве.

"Приветствую на Украине замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и представителями гражданского общества" - приводит посольство слова посла США на Украине Бриджит Бринк на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Там же размещено совместное фото Нуланд и Бринк на вокзале.

В прошлый раз Нуланд была в Киеве в декабре 2022 года.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что "в Киеве ждут важных гостей из США", не уточнив, о ком идет речь.

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