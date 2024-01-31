Экс-депутат Рады оценил возможность введения «донатов на войну» на Украине

Украинская экономика может ослабнуть настолько, что военнослужащим придется бесплатно участвовать в боевых действиях, считает член международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Другим вариантом развития событий является сбор средств на заработные платы солдат самими гражданами страны, заявил он РИА Новости.

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Таким образом экс-парламентарий прокомментировал новую версию законопроекта о мобилизации на Украине. При этом он рассказал, что вне документа видел инициативы о сборе так называемых "донатов на войну". По словам экс-парламентария, в данный момент подобные предложения, скорее, являются шуткой, но Килинкаров не исключил изменения ситуации в ближайшем будущем.

"В Киеве есть желание привлечь людей на фронт, но есть понимание, что без поддержки Запада, а ее будет все меньше и меньше, нужно обеспечивать крепкий тыл", — добавил бывший депутат.

Он отметил, что при нынешних методах мобилизации украинские власти не смогут создать "крепкий тыл". Более того, экс-законодатель спрогнозировал постепенное уменьшение финансирования со стороны западных стран и обратил внимание на сложность перезапуска экономики Украины.

"Я не вижу пока политиков, которые предложили бы вариант, при котором и овцы целы, и волки сыты — чтобы была и возможность у тыла работать, и при этом проводилась мобилизация", — резюмировал Килинкаров.