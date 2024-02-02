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Reuters: США разочаровались в Венгрии из-за ее решений

Американские чиновники обеспокоены политической позицией Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан продолжает препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Кроме того, Будапешт все еще выступает против предоставления военной поддержки Украине. Об этом сообщает Reuters.

СМИ: США разочаровались в Венгрии из-за ее решений
© globallookpress.com

«Партнеры не делают таких вещей [идти против остальных членов ЕС — прим. URA.RU]. И я задаюсь вопросом, является ли [Венгрия] надежным союзником», — передают журналисты слова одного из высокопоставленных чиновников.

Еще один спикер открыто считает, что действия Венгрии наносят ущерб ее отношениям с США и странами НАТО.

«Бездействие Венгрии рискует нанести непоправимый ущерб», — подчеркивают сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис.

Причем в этом утверждении уверены как демократы, так и республиканцы.

Венгрия продолжает выступать против поддержки Украины. Будапешт периодически блокирует соответствующие решения по предоставлению финансовой помощи Киеву. На ближайшем саммите Евросоюза Орбан уточнил, что все-таки готов согласовать помощь Украине. Он также давал понять, что сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. В итоге на саммите в ЕС была согласована помощь Киеву, передает Pravda.ru.

Представители стран ЕС пожаловались на дискомфорт из-за Венгрии

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