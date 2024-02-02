СМИ: США разочаровались в Венгрии из-за ее решений

Американские чиновники обеспокоены политической позицией Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан продолжает препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Кроме того, Будапешт все еще выступает против предоставления военной поддержки Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Партнеры не делают таких вещей [идти против остальных членов ЕС — прим. URA.RU]. И я задаюсь вопросом, является ли [Венгрия] надежным союзником», — передают журналисты слова одного из высокопоставленных чиновников.

Еще один спикер открыто считает, что действия Венгрии наносят ущерб ее отношениям с США и странами НАТО.

«Бездействие Венгрии рискует нанести непоправимый ущерб», — подчеркивают сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис.

Причем в этом утверждении уверены как демократы, так и республиканцы.