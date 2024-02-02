СМИ: США разочаровались в Венгрии из-за ее решений

Американские чиновники обеспокоены политической позицией Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан продолжает препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Кроме того, Будапешт все еще выступает против предоставления военной поддержки Украине. Об этом сообщает Reuters.
Еще один спикер открыто считает, что действия Венгрии наносят ущерб ее отношениям с США и странами НАТО.
«Бездействие Венгрии рискует нанести непоправимый ущерб», — подчеркивают сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис.
Причем в этом утверждении уверены как демократы, так и республиканцы.
Венгрия продолжает выступать против поддержки Украины. Будапешт периодически блокирует соответствующие решения по предоставлению финансовой помощи Киеву. На ближайшем саммите Евросоюза Орбан уточнил, что все-таки готов согласовать помощь Украине. Он также давал понять, что сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. В итоге на саммите в ЕС была согласована помощь Киеву, передает Pravda.ru.