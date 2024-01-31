«Не отдадим мужика»: украинки начали ссору с остановившим автобус военкомом

Женщины из Одессы ввязались в конфликт с военкомом, который остановил пассажирский автобус и попытался вручить повестку мужчине, передает Telegram-канал «Типичная Одесса». Украинки заявляют, что не намерены отдавать своих мужчин. Военком при этом отвечает, что сам был на фронте, а они прячут своих мужей «под юбками».

Дети маленькие в маршрутке, держат целую маршрутку непонятно кто и зачем. Баб здесь больше, не отдадут мужика, выходите давайте, — сказала одна из женщин.

Местные жительницы также требуют от военкома говорить на украинском языке, потому что он «государственное лицо». При этом сами они пользуются русским, отвечая, что имеют на это право.