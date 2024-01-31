Новый глава МИД Молдавии оказался в черном списке России

«Интересно посмотреть, как отреагируют Кремль и МИД России на мое назначение министром иностранных дел. Это их дело, я не могу знать, какое решение они примут. Но, согласно международным стандартам, дипломаты, несмотря на разногласия между странами, работают над налаживанием диалога и должны иметь возможность и право этим заниматься», — заявил он.