В Германии раскрыли ход Залужного против Зеленского

Дотком уверен: главком ВСУ "хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке своего увольнения". По его словам, слухи породили грандиозную шумиху в СМИ, а западные союзники Зеленского занервничали, в результате "Зеленский струсил". Российская газета

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утверждал, что Залужный был отправлен в отставку, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это. Украинские СМИ сообщили, что президент Украины просил Залужного уйти, но тот отказался, передает «Ридус». Также Зеленский встретился с отказом главкома ВСУ на предложение занять должность секретаря СНБО. Ura.Ru