Дотком: Залужный помешал Зеленскому уволить его, пустив слух об отставке

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный сумел переиграть президента Украины Владимира Зеленского, не дав ему уволить себя, пустив слух о готовящейся отставке. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, его цитирует RT. "Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить", — написал Дотком на своей странице в соцсети X. По словам предпринимателя, появившийся слух вызвал шумиху в украинском обществе и заставил нервничать западных партнеров Киева, после чего Зеленский изменил свое решение. Напомним, 29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке главкома ВСУ Залужного — СМИ писали о нем со ссылкой на депутатов Рады. Подробнее об этих сообщениях и их последствиях для ВСУ — в материале "Газеты.Ru".