Экс-премьер Пакистана и его жена приговорены к 14 годам за коррупцию
Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает Geo.
По данным телеканала, обоим также запрещено занимать какие-либо государственные должности в течение десяти лет. Кроме этого, каждому назначен штраф в 787 миллионов рупий (2,8 миллиона долларов).
В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане, и в сокрытии информации о полученных им лично подарках.
Возглавивший страну премьер Шахбаз Шариф утверждал, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью свыше 630 тысяч долларов.
Ранее появились сообщения о том, что Запад пытается «расшатать ситуацию» на территории Дальнего Востока.