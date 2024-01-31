Экс-премьер Пакистана и его жена приговорены к 14 годам за коррупцию

Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает Geo.

По данным телеканала, обоим также запрещено занимать какие-либо государственные должности в течение десяти лет. Кроме этого, каждому назначен штраф в 787 миллионов рупий (2,8 миллиона долларов).

В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане, и в сокрытии информации о полученных им лично подарках.

Возглавивший страну премьер Шахбаз Шариф утверждал, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью свыше 630 тысяч долларов.