В ФРГ назвали количество украинцев, въехавших в страну в 2023 году

Статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир в ответ на парламентский запрос депутата бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Торстена Фрея заявил, что в 2023 году в страну въехали почти 300 тысяч украинцев. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на опубликованную немецким бундестагом информацию статс-секретаря.

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Отмечается, что депутата интересовало количество украинцев, въехавших в Германию, и количество украинцев с видом на жительство, покинувших страну в 2023 году.

По словам Оздемира, информация об украинских беженцах была взята из Центрального реестра иностранных граждан Германии. До этого "Известия" писали, что всего в 2023 году в ФРГ въехало 293 117 украинцев, а покинуло страну за тот же период 95 915 украинцев с видом на жительство.