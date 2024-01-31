Украинка пожаловалась на отношение военных к гражданским

Жительница Украины пожаловалась на нескрываемую ненависть к гражданскому населению со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их членов семьи. Она рассказала об этом в ее аккаунте в TikTok, пишет РИА Новости.

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Она обратила внимание на тенденцию, которая только развивается. В частности она указала на частые конфликты военных с людьми, которые работают, но не идут воевать по разным причинам.

"Они просто нас ненавидят, при этом сейчас они стали говорить об этом прямо, и это страшно", — пожаловалась женщина.

Девушка рассказала, что военные, которые недовольны своей жизнью, желают всем избежавшим мобилизации, чтобы им также стало плохо. При этом она призвала граждан к пониманию и пояснила, что каждый должен быть на своем месте.