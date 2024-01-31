Маск написал, что приток нелегалов превысил число родившихся в США младенцев

Миллиардер и предприниматель Илон Маск выступил с заявлением, что в прошлом месяце (декабре 2023 года) количество прибывших в Соединенные Штаты нелегальных мигрантов превысило число родившихся в стране детей. Об этом он написал на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

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«Приток нелегалов растет в геометрической прогрессии. В прошлом месяце их количество превысило число младенцев, родившихся в Америке», - опубликовал сообщение Маск.

Прежде он критиковал администрацию действующего президента Джо Байдена, который, по его словам, покровительствует притоку нелегальных мигрантов в США. Маск добавил, что пограничный контроль получил указание оказывать содействие мигрантам в пересечении южной границы страны.

Ситуация с мигрантами на южной границе США активно обсуждается политиками, в частности, представителями Республиканской партии. Также она вышла из-под контроля. Так, в Нью-Йорке в середине января 2024 года ввели комендантский час для мигрантов из-за жалоб жителей, которые сообщили, что те стучатся в каждую дверь и занимаются попрошайничеством.

В то же время губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защитить Техас от притока иностранцев. По их словам, Белый дом вместо соблюдения закона и защиты границы США «подает в суд на Техас».